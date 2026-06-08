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Ter Stegen ha iniciado sus vacaciones con su futuro en el aire.

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Mario Roldán

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Ter Stegen ha iniciado sus vacaciones con su futuro en el aire.

Mario Roldán

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Marc-André Ter Stegen ha iniciado sus vacaciones con su futuro en el aire. El guardameta del Barça, que se reincorporará a los entrenos del club catalán el próximo 13 de julio tras su infructuosa cesión en el Girona, está desconectando unos días en San Sebastián, un destino vacacional que ha abierto las sospechas, pues la Real Sociedad está buscando un portero para sustituir a Álex Remiro. Más información

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