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Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro
Bernardo Silva quiso poner freno a las especulaciones sobre su futuro y aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada. El internacional portugués, que atendió a este diario en la zona mixta del Estádio Nacional do Jamor, reconoció que el Barça está entre las alternativas que maneja, aunque insistió en que aún no hay nada decidido. "¿El Barça? Es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión todavía", explicó el centrocampista. Más información