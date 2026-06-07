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El Barça se coloca segundo en valor empresarial de los clubes de fútbol europeo según el informe de Football Benchmark

El Barça se coloca segundo en valor empresarial de los clubes de fútbol europeo según el informe de Football Benchmark

El Barça se coloca segundo en valor empresarial de los clubes de fútbol europeo según el informe de Football Benchmark / Jordi Pérez de Arenaza

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El Barça se coloca segundo en valor empresarial de los clubes de fútbol europeo según el informe de Football Benchmark

Jordi Pérez de Arenaza

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El FC Barcelona protagoniza una de las mayores revalorizaciones del fútbol europeo en 2026. Según el informe anual de Football Benchmark, la entidad azulgrana alcanza una valoración de 5.920 millones de euros, un 33% más que el año anterior. Se trata del mayor crecimiento absoluto registrado entre los clubes analizados, con un aumento de 1.460 millones de euros en apenas doce meses. Más información

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