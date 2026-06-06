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Guardiola inaugura su Cruyff Court en Manresa y deja una revelación muy curiosa

Guardiola inaugura su Cruyff Court en Manresa y deja una revelación muy curiosa

Pep Guardiola en la inauguración de la Cruyff Court de La Salle Manresa / Ferran Correas

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Guardiola inaugura su Cruyff Court en Manresa y deja una revelación muy curiosa

Ferran Correas

Dani Barbeito

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Pep Guardiola dejó una confesión muy curiosa durante la inauguración de la segunda Cruyff Court de Manresa, al recordar que de niño soñaba con jugar al baloncesto. El técnico de Santpedor estrenó la pista que llevará su nombre en La Salle, la escuela en la que estudió entre los 5 y los 12 años, en un acto muy emotivo con presencia de autoridades, de su padre Valentí y de varios jóvenes jugadores, con los que incluso se animó a tocar balón.

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