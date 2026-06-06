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Guardiola deja una frase demoledora sobre la Champions: “Destroza proyectos”

Guardiola deja una frase demoledora sobre la Champions: “Destroza proyectos”

Pep Guardiola en la inauguración de la Cruyff Court de La Salle Manresa / Ferran Correas

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Guardiola deja una frase demoledora sobre la Champions: “Destroza proyectos”

Ferran Correas

Dani BARBEITO / SPORT

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Pep Guardiola dejó una reflexión muy potente al ser preguntado por lo que necesita el Barça para ganar la Champions. El técnico advirtió de que esta competición “destroza proyectos” cuando no se conquista, porque enseguida se señalan errores y se instala la sensación de que la temporada ha sido mala. Para Guardiola, la base real de un curso la marca la Liga, por su regularidad y exigencia, en una respuesta que invita a relativizar la obsesión con el torneo europeo Más información

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