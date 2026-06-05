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Yuste critica los mensajes del Atlético por el caso Julián Álvarez

Rafa Yuste criticó la reacción del Atlético de Madrid tras los rumores sobre el interés azulgrana en Julián Álvarez. El dirigente del FC Barcelona calificó de "muy mal gusto" los mensajes publicados por el club rojiblanco en redes sociales y defendió que la educación debe estar por encima de cualquier polémica, asegurando además que la planificación deportiva liderada por Deco seguirá su curso sin alteraciones. Más información