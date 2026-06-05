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¡La ruleta de Hugo Galdeano y el golazo de vaselina de Destiny!

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Espectáculo en la Liga Futures. Hugo Galdeano dejó una brillante acción individual con una ruleta para superar a su rival y generar peligro, mientras que Destiny puso el broche de oro a la jugada con un magnífico gol de vaselina que levantó los aplausos de todos los presentes. Una combinación de talento, técnica y definición para uno de los goles más destacados del torneo.

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