El Camino de Mario

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Jordi Alba, sobre la bajada de salarios: "El club estaba en una situación difícil; tal vez si hubiera jugado en otro club, no lo habría hecho”

En el podcast de Mario Suárez, 'El camino de Mario', Jordi Alba habló de uno de los momentos que más marco la historia del Barça reciente: el Covid. El que fue capitán del FC Barcelona contó que todos los jugadores hicieron un esfuerzo económico porque el club "estaba en una situación difícil" Más información