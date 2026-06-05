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Jordi Alba, sobre la bajada de salarios: "El club estaba en una situación difícil; tal vez si hubiera jugado en otro club, no lo habría hecho”

Jordi Alba, sobre la bajada de salarios: "El club estaba en una situación difícil; tal vez si hubiera jugado en otro club, no lo habría hecho”

El Camino de Mario

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Jordi Alba, sobre la bajada de salarios: "El club estaba en una situación difícil; tal vez si hubiera jugado en otro club, no lo habría hecho”

El Camino de Mario

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En el podcast de Mario Suárez, 'El camino de Mario', Jordi Alba habló de uno de los momentos que más marco la historia del Barça reciente: el Covid. El que fue capitán del FC Barcelona contó que todos los jugadores hicieron un esfuerzo económico porque el club "estaba en una situación difícil" Más información

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