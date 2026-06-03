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Lo nunca visto: Juanma Rodríguez defiende al Barça

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Juanma Rodríguez sorprendió en El Chiringuito al defender la estrategia del FC Barcelona en el mercado de fichajes y elogiar la gestión de Joan Laporta. El tertuliano aseguró que cualquier gran club debe intentar fichar a los mejores jugadores, sin importar a quién moleste. Además, reconoció que le sorprende la capacidad del Barça para encontrar recursos económicos y reforzarse cada verano. Más información

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