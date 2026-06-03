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Ter Stegen, ¿rumbo al Ajax?

El Ajax quiere a un portero experimentado. Una de las posiciones a reforzar es la portería. Y ahí aparece el nombre de Ter Stegen. Según varios medios locales, el guardameta culé es uno de los perfiles que se manejan en la secretaría técnica del club de Ámsterdam. Su experiencia, liderazgo y juego de pies encajan como anillo al dedo en la filosofía del Ajax y también en el estilo de Míchel, que estaría encantado de reencontrarse con el portero al que llevó a Girona en enero.