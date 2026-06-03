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Koundé, sobre su futuro: "Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030"

El futbolista francés aseguró que su intención es continuar en el FC Barcelona la próxima temporada y mostró confianza en seguir formando parte del proyecto azulgrana. Sus declaraciones llegan en un momento marcado por las especulaciones sobre su futuro, aunque el jugador dejó claro que espera mantenerse en la plantilla y seguir compitiendo al máximo nivel bajo las órdenes de Hansi Flick.