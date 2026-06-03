Secciones

Es noticia
RashfordMarc CasadóEnrique Riquelme El HormigueroBernardo SilvaMarc MárquezVlahovicPróximo torneo Rafa JódarClasificación Giro Italia FemeninoLey de Propiedad HorizontalElecciones Real MadridLuis EnriqueCuadro Playoffs Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialNormas DGTCuándo juega EspañaParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Koundé, sobre su futuro: "Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030"

Koundé, sobre su futuro: "Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030"

Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Koundé, sobre su futuro: "Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

El futbolista francés aseguró que su intención es continuar en el FC Barcelona la próxima temporada y mostró confianza en seguir formando parte del proyecto azulgrana. Sus declaraciones llegan en un momento marcado por las especulaciones sobre su futuro, aunque el jugador dejó claro que espera mantenerse en la plantilla y seguir compitiendo al máximo nivel bajo las órdenes de Hansi Flick.

TEMAS