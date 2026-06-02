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Así sudó Lamine Yamal para volver a tiempo con España para el Mundial

Tras superar una lesión, Lamine Yamal intensificó su trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para acelerar su puesta a punto y regresar cuanto antes a la dinámica de la selección española. Estas imágenes muestran una de las sesiones de entrenamiento que formaron parte de su recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a los compromisos internacionales.