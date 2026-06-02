Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas / FC BARCELONA

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Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas

El FC Barcelona ha celebrado en el Auditori 1899 el sorteo, ante notario, de los compromisarios y compromisarias que representarán a los socios y socias en las asambleas del club entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. En total se han escogido 3.559 titulares y otros 3.559 suplentes, una cifra que representa el 2,5% del censo social. El acto ha contado con la presencia de Josep Cubells, Josep-Ignasi Macià y el Síndic del Soci, Ramon Estebe.