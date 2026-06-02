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Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas

Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas

Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas / FC BARCELONA

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Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas

FC BARCELONA

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El FC Barcelona ha celebrado en el Auditori 1899 el sorteo, ante notario, de los compromisarios y compromisarias que representarán a los socios y socias en las asambleas del club entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. En total se han escogido 3.559 titulares y otros 3.559 suplentes, una cifra que representa el 2,5% del censo social. El acto ha contado con la presencia de Josep Cubells, Josep-Ignasi Macià y el Síndic del Soci, Ramon Estebe.

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