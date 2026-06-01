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Jorge Mendes, clave en el futuro del Barça este verano.

Jorge Mendes, clave en el futuro del Barça este verano.

Jorge Mendes, clave en el futuro del Barça este verano. / Ferran Correas

Jorge Mendes, clave en el futuro del Barça este verano.

Ferran Correas

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El portugués Jorge Mendes es, probablemente, el agente más reputado del fútbol mundial. Además, es uno de los representantes de cabecera del presidente del Barça, Joan Laporta. Ambos son amigos y guardan una excelente relación. Por estas dos cosas, no es de extrañar que Mendes guíe la carrera futbolística de un buen número de jugadores relacionados con el club azulgrana. El portugués es representante de Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc Casadó, Joao Cancelo, Ansu Fati... y Bernardo Silva Más información

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