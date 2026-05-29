Anthony Gordon: "Estoy listo para este desafío"

Compartir por redes sociales

El nuevo fichaje azulgrana sorprendió con algunas respuestas en castellano y dejó muy claro que sabe perfectamente dónde ha venido: "Estoy listo para este desafío, soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo" Más información