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Anthony Gordon: "Estoy listo para este desafío"

Anthony Gordon: "Estoy listo para este desafío"

Anthony Gordon: "Estoy listo para este desafío"

El nuevo fichaje azulgrana sorprendió con algunas respuestas en castellano y dejó muy claro que sabe perfectamente dónde ha venido: "Estoy listo para este desafío, soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo" Más información

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