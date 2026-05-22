Secciones

Es noticia
GuardiolaDónde va GuardiolaConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandMárquezLuis EnriqueBarça - ZalgirisEtapa 13 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaCuadro Roland GarrosEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsPuebloPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Koeman, al Madrid: “Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas”

Koeman, al Madrid: “Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas”

Atlas News

Koeman, al Madrid: “Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas”

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

El seleccionador neerlandés Ronald Koeman ha protagonizado la VI edición del torneo de golf Koeman Cup con unas declaraciones en las que no ha eludido hablar del Real Madrid y de las acusaciones de Florentino contra el Barcelona y los árbitros.

Según el exbarcelonista, el Real Madrid es un club muy exigente, donde se necesitan títulos, y ha hecho una temporada “muy floja” en la que “han pasado cosas que normalmente no pueden pasar”, en referencia a las disputas en el vestuario blanco. Esa es una posible razón de las declaraciones de Florentino Pérez contra el Barcelona y el caso Negreira, que Koeman considera simples “excusas”. “No se puede criticar al Barcelona por ganar los dos últimos títulos; ha jugado mejor que los demás y ha sido superior. Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas. No es tema de árbitros ni de otras cosas”, ha insistido.