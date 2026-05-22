Atlas News

Koeman, al Madrid: “Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas”

El seleccionador neerlandés Ronald Koeman ha protagonizado la VI edición del torneo de golf Koeman Cup con unas declaraciones en las que no ha eludido hablar del Real Madrid y de las acusaciones de Florentino contra el Barcelona y los árbitros.

Según el exbarcelonista, el Real Madrid es un club muy exigente, donde se necesitan títulos, y ha hecho una temporada “muy floja” en la que “han pasado cosas que normalmente no pueden pasar”, en referencia a las disputas en el vestuario blanco. Esa es una posible razón de las declaraciones de Florentino Pérez contra el Barcelona y el caso Negreira, que Koeman considera simples “excusas”. “No se puede criticar al Barcelona por ganar los dos últimos títulos; ha jugado mejor que los demás y ha sido superior. Si pierdes, deberás respetar al contrario y no buscar excusas. No es tema de árbitros ni de otras cosas”, ha insistido.