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Flick: “Todos tenemos el sueño de ganar la Champions y todos trabajamos para ello”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha pasado por sala de prensa de la previa de último partido de Liga de mañana en Mestalla a partir de las 21:00 horas contra el Valencia CF. Flick ha hecho un balance positivo de la andadura del equipo bajo su batuta pero es consciente de que el barcelonismo tiene una espinita clavada y es hacerse con la Liga de Campeones. “Está siendo un camino exitoso con cinco títulos, pero tenemos hambre de seguir ganando más. Siempre hay que mejorar el equipo, pero estamos centrados en ello. Es importante para el futuro del equipo y del club, y es lo que haremos. El compromiso de ganar títulos es del 100 por cien. Todos tenemos el sueño de ganar la Champions y todos trabajamos para ello. No es fácil, pero es un gran objetivo para nosotros”, ha explicado el técnico teutón. Más información