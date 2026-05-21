Patri Guijarro se sincera antes de la final: “Ahora toca cumplir y traerla de Oslo” / Joan Represa

Patri Guijarro se sincera antes de la final: “Ahora toca cumplir y traerla de Oslo”

Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998) ha vivido prácticamente todas las vidas de este Barça. Desde aquel “que no nos metan ocho” de Budapest hasta el equipo que hoy vuelve a plantarse en otra final de la Champions con la sensación de haber cambiado la historia.

A las puertas de Oslo, la centrocampista balear charla con SPORT durante una semana especial. Habla de finales, del Lyon, de Alexia, de las jóvenes, del vestuario… pero sobre todo habla de fútbol. Del de verdad. Del control, de entender el juego, de la exigencia y de esa necesidad casi obsesiva de comprender todo lo que pasa sobre el campo. Más información