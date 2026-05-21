Laporta: “A Hansi Flick se le ve súper ilusionado con lo que viene” / Atlas News

Laporta: “A Hansi Flick se le ve súper ilusionado con lo que viene”

El Barcelona ha puesto punto final a la temporada con una cena en el que el equipo, los técnicos y la directiva se juntaron para celebrar la Supercopa de España y La Liga conquistadas. A la salida del ágape, el presidente electo Joan Laporta, celebró la “unión” que ve en el grupo, y el recorrido que tienen los jugadores para construir “su propia leyenda” en el Barcelona. Respecto al futuro, cree que la temporada que viene va a ser más exigente y que a Hansi Flick “se le ve súper ilusionado con lo que viene”. Eso sí, no entra en los posibles fichajes como el de Julián Álvarez del que tanto se ha hablado. “Deco está trabajando muy bien junto a Flick. Gustará mucho al aficionado”, se ha limitado a decir. Precisamente, el director deportivo del Barça aseguró que ha llegado “el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo”. Aunque desmintió su interés por Joao Pedro, Deco no quiso descartar el fichaje de ningún delantero porque apenas ha empezado el mercado. “Este año se nos ha ido un jugador importantísimo”, en referencia a Lewandosky “y por supuesto tenemos que intentar reforzar al equipo”, ha concluido.