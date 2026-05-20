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Fermín volverá a entrenarse en un plazo de dos meses, según el doctor Ripoll

Fermín volverá a entrenarse en un plazo de dos meses, según el doctor Ripoll

Fermín volverá a entrenarse en un plazo de dos meses, según el doctor Ripoll / EFE

Fermín volverá a entrenarse en un plazo de dos meses, según el doctor Ripoll

EFE

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El doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico, explicó este martes, a través de un vídeo, las posibles causas de la lesión que impiden al centrocampista del Barcelona Fermín López jugar el Mundial 2026 y apunta a que podrá volver a entrenarse en un plazo de "dos meses". Fermín sufrió el pasado domingo una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga EA Sports ante el Betis de la que tendrá que ser operado, por lo que según el doctor Ripoll estará de baja un tiempo estimado de "dos meses" hasta que pueda volver a entrenarse, por lo que se perderá el Mundial que empieza el próximo 11 de junio.

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