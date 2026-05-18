El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable / FC BARCELONA

El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable

Robert Lewandowski vivió una despedida inolvidable en el Spotify Camp Nou. En este vídeo completo se recoge el homenaje más emotivo al delantero polaco: su discurso ante la afición, la entrega de un obsequio de manos de Rafa Yuste y Joan Laporta, el manteo de sus compañeros, el pasillo de collejas y la gran ovación de un estadio entero en pie coreando su nombre. El club había anunciado previamente que era el día en que el ‘9’ diría adiós a la afición culé, y la respuesta del Camp Nou estuvo a la altura