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El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable

El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable

El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable / FC BARCELONA

El Camp Nou se rinde a Lewandowski en una despedida inolvidable

FC BARCELONA

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Robert Lewandowski vivió una despedida inolvidable en el Spotify Camp Nou. En este vídeo completo se recoge el homenaje más emotivo al delantero polaco: su discurso ante la afición, la entrega de un obsequio de manos de Rafa Yuste y Joan Laporta, el manteo de sus compañeros, el pasillo de collejas y la gran ovación de un estadio entero en pie coreando su nombre. El club había anunciado previamente que era el día en que el ‘9’ diría adiós a la afición culé, y la respuesta del Camp Nou estuvo a la altura

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