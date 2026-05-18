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El Barça celebra la renovación de Flick con un vídeo especial

El Barça celebra la renovación de Flick con un vídeo especial

El Barça celebra la renovación de Flick con un vídeo especial / FC BARCELONA

El Barça celebra la renovación de Flick con un vídeo especial

FC BARCELONA

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El FC Barcelona ha compartido un vídeo muy especial de Hansi Flick en la antesala de su renovación, prevista para esta tarde, en el que repasa los momentos más destacados de su etapa en el banquillo azulgrana. Bajo el mensaje “Este club me ha cambiado”, el técnico alemán resume su conexión con el Barça, con el vestuario y con la afición en una pieza cargada de simbolismo. Un adelanto emocional del nuevo paso que prepara el club con uno de sus grandes referentes en el banquillo.

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