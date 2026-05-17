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Lewandowski, el gran protagonista a la previa del Barça - Betis

Lewandowski, el gran protagonista a la previa del Barça - Betis

Lewandowski, el gran protagonista a la previa del Barça - Betis / Ivan San Antonio

Lewandowski, el gran protagonista a la previa del Barça - Betis

Ivan San Antonio

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En el ambiente previo al encuentro entre el FC Barcelona y el Real Betis destacan las camisetas de aficionados y aficionadas con el dorsal de Lewandowski. El jugador polaco disputará su último partido como jugador del Barça en el Camp Nou y se espera una emotiva despedida a un jugador que ha aportado tanto al equipo a lo largo de estos cuatro años. Una gran afición polaca ha venido al estadio para despedir a uno de sus jugadores nacionales referentes, destaca más el polaco que el catalán en la previa.

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