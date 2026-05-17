El Barça llega al Camp Nou para enfrentarse al Betis / Ivan San Antonio

El Barça llega al Camp Nou para enfrentarse al Betis

El autocar del FC Barcelona llega al Camp Nou rodeado de aficionados y aficionadas que celebra y aplauden a su equipo campeón de Liga. Un partido muy especial para el equipo que se despedira de uno de sus faros en la delantera, Robert Lewandowski. El jugador polaco disputará su último partido como blaugrana en el Camp Nou y se espera una despedida a su altura. Un gran número de polacos y polacas con sangre culé han asistido al evento para decir adios a uno de sus referentes nacionales.