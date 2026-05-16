Así es 'La Peña Somos Blaugrana de Gran Canaria' / @esport3

Así es 'La Peña Somos Blaugrana de Gran Canaria'

Conoce a la única peña blaugrana de las Islas Canarias, la cual tiene 25 años de historia y más de 300 socios/as. Esta peña vivirá uno de los acontecimientos más importantes relacionado con el FC Barcelona en las Islas Canarias y es que el equipo femenino se enfrenta al Atlético de Madrid para disputar la final de la Copa de la Reina. La peña ha mostrado su emoción ante tal acontecimiento y están expectantes para poder ver un partido que seguro que recordarán el resto de sus días.