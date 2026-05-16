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Flick se rinde a Lewandowski: "Ha sido un privilegio trabajar con él"

Flick se rinde a Lewandowski: "Ha sido un privilegio trabajar con él"

FC Barcelona

Flick se rinde a Lewandowski: "Ha sido un privilegio trabajar con él"

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Hansi Flick confirmó la salida de Robert Lewandowski del FC Barcelona, destacando la gran etapa que ambos compartieron en el club. El técnico alemán aseguró que trabajar durante cuatro años con el delantero y conquistar nueve títulos juntos ha sido un privilegio, además de elogiar su profesionalidad y liderazgo. Flick también señaló que la marcha de Lewandowski permitirá al Barça reestructurar el equipo de cara a la próxima temporada.

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