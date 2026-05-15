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Jofre Torrents, la gran novedad con Frenkie en el entrenamiento del Barça

Jofre Torrents, la gran novedad con Frenkie en el entrenamiento del Barça

Jofre Torrents, la gran novedad con Frenkie en el entrenamiento del Barça / FC BARCELONA

Jofre Torrents, la gran novedad con Frenkie en el entrenamiento del Barça

FC BARCELONA

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👀 Jofre Torrents ha sido una de las grandes novedades en el entrenamiento del FC Barcelona, en una sesión en la que también ha estado Frenkie de Jong con el grupo. El equipo de Hansi Flick ya prepara el partido ante el Betis, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga, que se jugará este domingo 17 de mayo a las 21:15 en el Spotify Camp Nou. 💎 El lateral de La Selva del Camp, una de las joyas del fútbol base azulgrana, vuelve a aparecer en dinámica de primer equipo en un momento clave del tramo final de temporada. Con la Liga ya resuelta, estas sesiones también sirven para seguir de cerca a los jóvenes que vienen apretando desde abajo

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