El Barça campeón ya está en Vitoria… y Pedri enloquece a la afición / FC BARCELONA

El Barça campeón ya está en Vitoria… y Pedri enloquece a la afición

El FC Barcelona ya está en Vitoria para afrontar la jornada 36 de LaLiga ante el Deportivo Alavés. El equipo de Hansi Flick viaja con el título en el bolsillo y en este vídeo repasamos la salida de la expedición azulgrana, el trayecto en avión y la llegada en autocar hasta el hotel, en la previa del partido de este miércoles 13 de mayo a las 21:30 en Mendizorroza. Uno de los momentos más destacados lo protagoniza Pedri, que se acerca a los aficionados a su llegada a Vitoria y deja una de las imágenes más cercanas del desplazamiento.