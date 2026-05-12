Tras la resaca de la celebración, el Barça salta a entrenar a un día de jugar en Vitoria, contra el Alavés. / DAVID BERNABEU

Tras la resaca de la celebración, el Barça salta a entrenar a un día de jugar en Vitoria, contra el Alavés.

Tras la resaca de la celebración, el Barça salta a entrenar a un día de jugar en Vitoria, contra el Alavés. Hansi Flick retrasó el entrenamiento una hora, como consecuencia de la multitudinaria rúa de ayer. El míster apareció ya con la sesión empezada. Gavi fue el último de los jugadores en salir del vestuario y sumarse al grupo. Los jóvenes: Tommy, Cortés, Espart y Eder. De Jong y Fermín pasaron por el tubo. El neerlandés cumple hoy 29 años. El del Campillo hizo 23 el lunes, tras proclamarse campeón de Liga en el Clásico