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Flick deja claro que está muy contento con Rashford y Lewandowski

Flick deja claro que está muy contento con Rashford y Lewandowski

Flick deja claro que está muy contento con Rashford y Lewandowski / EFE

Flick deja claro que está muy contento con Rashford y Lewandowski

EFE

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El entrenador blaugrana fue preguntado por varios nombres propios en la comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dos de ellos fueron Marcus Rashford y Robert Lewandowski, ambos con el futuro en el aire porque si vínculo con el Barça finaliza el próximo 30 de junio. Hansi dejó claro que está muy contento con los dos atacantes, pero aplazó la resolución de los dos culebrones "al final de la temporada".

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