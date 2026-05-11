Laporta: “Ha sido un partido histórico porque ha sido como una final” / Atlas News

Laporta: “Ha sido un partido histórico porque ha sido como una final”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció anoche que el Clásico que ha dado el campeonato de liga a su equipo “ha sido histórico porque ha sido como una final”. “Ganarla contra nuestro rival eterno está muy bien, pero lo importante es que hemos jugado un gran partido. Han demostrado que tenemos un gran equipo y que, además de ganar títulos, hay equipo para años”, añadió. Laporta destacó la “humanidad” de Hansi Flick al mostrar su “compromiso con el equipo” al querer estar presente en este partido el mismo día del fallecimiento de su padre. Decenas de emocionados aficionados esperaron en los aledaños del Nou Camp a la salida de los coches de los jugadores a los que despidieron entre cánticos.