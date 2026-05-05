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Carles Ordiales, responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou

Carles Ordiales, responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou

Carles Ordiales, responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou / Jordi CARNÉ

Carles Ordiales, responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou

Jordi CARNÉ

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Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou, que ahora mismo integran unos 15.400 socios culés. “5.000 personas tendrán su abono directamente y el resto tendrán acceso a un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas por partido”

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