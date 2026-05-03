Atlas News

La afición del Barça arropa a sus jugadores en el aeropuerto de Pamplona tras la victoria ante el Osasuna

El barcelonismo sigue muy atento al desenlace de la jornada: un tropiezo del Madrid podría dejar el título de Liga en manos del FC Barcelona sin necesidad de esperar más. Tras la victoria azulgrana en el campo del CA Osasuna, los culés han cumplido su parte y se mantienen a la expectativa de lo que haga el Real Madrid ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium. Si el conjunto blanco no consigue la victoria, el Barça será matemáticamente campeón de Liga sin jugar. Por ello, la salida de los jugadores y del resto de la plantilla ayer de Pamplona estuvo repleta de seguidores que, en el aeropuerto de la ciudad, casi festejaban el título. Cientos de aficionados blaugranas pedían fotos y autógrafos que los jugadores repartieron casi como si fueran ya los ganadores de LaLiga.