El Barça tiene una lista de prioridades en cuanto a salidas para la próxima temporada / SPORT

El Barça tiene una lista de prioridades en cuanto a salidas para la próxima temporada

El Barça ha aguantado todo lo que ha podido la planificación de cara a la próxima temporada, pero el pistoletazo de salida va a darse en el momento que se consiga el título de Liga. Y la razón es clara. Los objetivos en cuanto a fichajes están marcados pero para que todo llegue a buen puerto este verano se necesitan ingresos y ahí el club blaugrana también tiene una lista de prioridades en cuanto a salidas para no perjudicar el nivel del equipo. Han llegado propuestas e intereses hacia el club blaugrana y una de ellas se mueve entorno a Alejandro Balde.