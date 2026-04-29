El Deloitte Football Money League confirma que el FC Barcelona ha recuperado peso en la élite económica del fútbol mundial / SPORT/Deloitte Football Money League 2026

El Deloitte Football Money League confirma que el FC Barcelona ha recuperado peso en la élite económica del fútbol mundial

El FC Barcelona fue uno de los grandes protagonistas de la edición de la Deloitte Football Money League. El informe anual que analiza los clubes de fútbol con mayores ingresos del mundo, reflejó un gran crecimiento económico de la entidad, plasmando así en datos su recuperación. Y es que en la temporada 2024/25, el club azulgrana logró regresar al podio por primera vez desde la campaña 2019/20 y se situó como el segundo club con más ingresos del planeta, solo por detrás del Real Madrid, único equipo que rompió la barrera de los mil millones.