Hansi Flick: "No podemos hacer estupideces" / EFE

Hansi Flick: "No podemos hacer estupideces"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, fue muy contundente al hablar del mercado de fichajes de este próximo verano. El entrenador alemán cree que será clave potenciar la plantilla con algunas incorporaciones y fue muy claro al hablar de la planificación. Cree que no pueden fallar y que se debe acertar al cien por cien con los fichajes y las salidas: "Tenemos un gran equipo para los próximos años, pero tenemos que tomar decisiones para el mercado de fichajes. Buenas decisiones. No podemos hacer estupideces. Deben ser decisiones perfectas". Más información