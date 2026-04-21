El Barça y Òmnium Cultural reivindican la lengua y el catalanismo con una nueva camiseta por Sant Jordi / Òmnium Cultural

El Barça y Òmnium Cultural reivindican la lengua y el catalanismo con una nueva camiseta por Sant Jordi

l Fútbol Club Barcelona y Òmnium Cultural han reivindicado su compromiso con la lengua catalana y los valores del catalanismo, esta vez con el lanzamiento de una nueva camiseta solidaria impulsada por las dos entidades que saldrá a la luz este próximo jueves 23 de abril, coincidiendo con el día de Sant Jordi. Con el lema Una llengua ens agermana, el FC Barcelona y Òmnium Cultural alimentan la alianza por la lengua suscrita hace justamente un año, así como la adhesión del Club al movimiento Català per a tothom: a cada barri, a cada escola, a cada feina que fomenta la defensa de la universalización del acceso al aprendizaje y uso de la lengua catalana, en un momento de retroceso del uso social. Los beneficios de la venta de la camiseta se destinarán a proyectos para el aumento del uso del catalán