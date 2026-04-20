El precio de las entradas para el clásico, disparado / SPORT

El precio de las entradas para el clásico, disparado

El club puso a la venta este lunes por la mañana las entradas exclusivas para socios, y la demanda está respondiendo a la altura de las expectativas. El partido, correspondiente a la jornada 35, se disputará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou. Los precios, según la zona del estadio, son los siguientes: 499€ en Córner 2 superior, 599€ en Córner 1, 749€ en Lateral 2 inferior y 799€ en Tribuna 1. Las experiencias VIP para vivir el Clásico arrancan en 1.750€ en su versión estándar, mientras que la VIP Premium asciende hasta los 2.250€. Más información