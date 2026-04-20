Jota Jordi no se cortó al hablar sobre la UEFA en el programa 'Sólo para culés TV' / @ChiringuitoTvInside

Jota Jordi no se cortó al hablar sobre la UEFA en el programa 'Sólo para culés TV'

Jota Jordi, Toni Freixa y Joan Gaspart hablaron sobre la eliminación del FC Barcelona en cuartos de Champions ante el Atlético de Madrid. en el programa 'Sólo para culés TV'. El primero planteó si la UEFA lleva mucho tiempo teniendo manía al Barça y si le seguirá perjudicando, a lo que el abogado respondió: "En mi opinión, sí. La complicidad que hay entre el señor Čeferin y el presidente del Real Madrid, desde que ha abandonado el proyecto fallido y fracasado de la Superliga, pues es más que evidente. El señor Čeferin estuvo en el palco del Bernabéu el otro día, es que ya ni se esconden". Más información