Jota Jordi y Joan Gaspart en el programa 'Sólo para culés TV'. / @ChiringuitoTvInside

Joan Gaspart a Jota Jordi:"Me niego a hablar de este tema. Me puedo llegar a levantar de la mesa"

Jota Jordi y Joan Gaspart hablaron sobre la eliminación del Barça en Champions en el programa 'Sólo para culés TV'. El primero puso sobre la mesa una reflexión que, según él, comparten muchos aficionados culés, comparando el Barça actual con el de otras épocas. El tertuliano lanzó una pregunta que encendió el debate: "¿Qué jugadores creéis, que de cara a la temporada que viene tenemos que hacer un pensamiento ya si queremos de verdad ir a por todas a por la Champions?". Joan Gaspart frenó en seco la conversación Más información