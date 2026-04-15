La patada de Musso a Fermín / Champions

Atlético de Madrid-FC Barcelona: La patada de Musso a Fermín

En el minuto 24 del encuentro, el centrocampista se quedó completamente solo ante Musso y, tras rematar, el portero argentino impactó de forma fortuita pero muy dura con los tacos en la cabeza del jugador azulgrana. El choque fue tremendo y provocó una escena muy aparatosa dado que Fermín comenzó a sangrar de manera abundante, con una hemorragia nasal que impresionó a todos los jugadores presentes, que quisieron presenciar una escena que parecía que iba a terminar con mal pronóstico y con la sustitución del jugador. Más información