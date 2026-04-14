Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona / FC BARCELONA

Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona

La ‘operación remontada’ en el Barça se gesta desde hace días. Desde el mismo momento en el que pitó el amigo Kovacs en la ida en el Spotify Camp Nou, Flick y sus pupilos tienen la mente puesta en lograr lo que sería una gesta épica en un Metropolitano que será una caldera. La animadversión entre Barça y Atlético ha crecido mucho los últimos tiempos y el hecho de disputar dos eliminatorias tan seguidas no ha hecho sino acrecentarlo. Más información