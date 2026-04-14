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Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona

Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona

Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona / FC BARCELONA

Así fue el viaje a Madrid del FC Barcelona

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La ‘operación remontada’ en el Barça se gesta desde hace días. Desde el mismo momento en el que pitó el amigo Kovacs en la ida en el Spotify Camp Nou, Flick y sus pupilos tienen la mente puesta en lograr lo que sería una gesta épica en un Metropolitano que será una caldera. La animadversión entre Barça y Atlético ha crecido mucho los últimos tiempos y el hecho de disputar dos eliminatorias tan seguidas no ha hecho sino acrecentarlo. Más información

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