El padre de Fermín López revela el esfuerzo detrás de su éxito / Costa de la Luz Champion Cup

El padre de Fermín López revela el esfuerzo detrás de su éxito

El padre de Fermín López repasó en la presentación de la Costa de la Luz Champion Cup 2026 los inicios del jugador del FC Barcelona, marcados por el esfuerzo familiar y los desplazamientos diarios para poder entrenar. Un testimonio que pone en valor el papel clave del entorno en la formación de uno de los talentos emergentes del fútbol español. "Siempre le dimos normalidad, estudiar siempre ha sido la norma. Creo que la suerte de Fermín es que yo no vengo del mundo del fútbol"