Marc Casadó pondrá en marcha este verano su propio campus en Molins de Rei / CAMPUS MARC CASADO

Marc Casadó pondrá en marcha este verano su propio campus en Molins de Rei

En un fútbol cada vez más visible pero, a veces, también más distante, no es tan habitual encontrar jugadores que mantengan un vínculo directo con la base. Por eso llama la atención la iniciativa de Marc Casadó. El centrocampista azulgrana, tal y como él mismo ya se ha encargado de anunciar a través de sus redes sociales, pondrá en marcha este verano su propio campus en Molins de Rei, con una propuesta enfocada en la formación y en el trato cercano con los más jóvenes. El campus se desarrollará del 6 al 24 de julio de 2026, dividido en tres semanas, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas Tendrá lugar en el Camp Municipal Josep Raich y está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 15 años. La organización ha limitado considerablemente las plazas, con el objetivo de trabajar en grupos reducidos y cuidar el detalle en cada sesión. Más información