Secciones

Es noticia
Alcaraz Virtanen hoyAtlético - Barcelona ChampionsHorario Atlético - BarcelonaFlick AtléticoHaruna BabangidaSuperordenador OPTAOrden de juego Barcelona OpenDónde ver Alcaraz Barcelona OpenO Gran CamiñoEtapa 1 O Gran CamiñoPaul SeixasSanti CañizaresRafa JódarCubarsí LamineRonaldinho NetflixRuud NijstadPlayoffs NBAPlay-In NBAWilly HernangómezConvocatoria BarcelonaPartidos Champions hoyDinero ChampionsCuándo juega EspañaParquímetrosPirineoLos Ratones
instagramlinkedin
Enrique Cerezo, Rafa Yuste y Joan Laporta en la comida de directivas antes del duelo de Champions League

Enrique Cerezo, Rafa Yuste y Joan Laporta en la comida de directivas antes del duelo de Champions League

Cordialidad y abrazos entre los dirigentes del Atlético y el Barça / VALENTI ENRICH/Sport

Enrique Cerezo, Rafa Yuste y Joan Laporta en la comida de directivas antes del duelo de Champions League

VALENTI ENRICH/Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL

 El presidente del Atlético, Enrique Cerezo junto a David Villa y  la delegación barcelonista en la que también se encuentra el presidente electo, Joan Laporta, que es recibido en un baño de masas, se reúnen para el almuerzo entre directivas antes el duelo de Champions League. Cordialidad y abrazos entre los dirigentes de uno y otro equipo, y es el presidente azulgrana en funciones Rafa Yuste quien toma la palabra.

TEMAS