Cordialidad y abrazos entre los dirigentes del Atlético y el Barça / VALENTI ENRICH/Sport

Enrique Cerezo, Rafa Yuste y Joan Laporta en la comida de directivas antes del duelo de Champions League

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo junto a David Villa y la delegación barcelonista en la que también se encuentra el presidente electo, Joan Laporta, que es recibido en un baño de masas, se reúnen para el almuerzo entre directivas antes el duelo de Champions League. Cordialidad y abrazos entre los dirigentes de uno y otro equipo, y es el presidente azulgrana en funciones Rafa Yuste quien toma la palabra.