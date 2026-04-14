El Barcelona entrena en el Metropolitano pensando en la remontada / EFE

El Barcelona entrena en el Metropolitano pensando en la remontada

Ni siquiera una ventaja de 0-2 de la ida en el Camp Nou rebaja la tensión del Atlético de Madrid ni Diego Simeone contra el Barcelona, que se propone la remontada, enfrentado a un desafío contra la historia y liderado por el momento pletórico de Lamine Yamal en el Metropolitano, un escenario determinante que dicta cuál de los dos se sostiene como aspirante al título de la Liga de Campeones. Más información