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Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid

Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid

Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid / Atlas News

Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid

Atlas News

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3.000 aficionados del Barcelona apoyarán a su equipo en el estadio Metropolitano, y algunos ya se han dejado notar en las zonas más céntricas de la capital. Esta noche (21:00) se disputa la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con ventaja del Atlético de Madrid que en la ida se impuso por 0-2. Eso no ha desalentado a cientos de culés, que desde media mañana aprovechan para coger fuerzas en los restaurantes de la Plaza Mayor después de que varios de los autobuses y trenes fletados para el evento hayan llegado a Madrid a primera hora.

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