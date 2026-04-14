Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid / Atlas News

Los aficionados del Barça ya se hacen notar en el centro de Madrid

3.000 aficionados del Barcelona apoyarán a su equipo en el estadio Metropolitano, y algunos ya se han dejado notar en las zonas más céntricas de la capital. Esta noche (21:00) se disputa la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con ventaja del Atlético de Madrid que en la ida se impuso por 0-2. Eso no ha desalentado a cientos de culés, que desde media mañana aprovechan para coger fuerzas en los restaurantes de la Plaza Mayor después de que varios de los autobuses y trenes fletados para el evento hayan llegado a Madrid a primera hora.