Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica / EFE

Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica

La presencia del centrocampista Marc Bernal, que no ha recibido el alta médica del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. También han entrado en la lista el defensa Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) en LaLiga por unos problemas físicos, y el centrocampista Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán tras un mes y medio de ausencia. IMÁGENES DEL VIAJE DE LA EXPEDICIÓN DEL FC BARCELONA, FACILITADAS POR EL CLUB