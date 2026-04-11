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Llegada del FC Barcelona a la concentración antes del derbi

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro contra el Espanyol en el RCDE Stadium. La buena noticia es que el técnico azulgrana recupera a De Jong, tras mes y medio de baja. El neerlandés sufrió el 26 de febrero una dolencia en el bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento. Desde entonces, el centrocampista ha estado alejado de los terrenos de juego. De Jong ya se ejercitó con el grupo el jueves y ayer viernes, y todo indica que esta tarde podría tener minutos, en función de cómo vaya el encuentro.