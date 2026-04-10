Hansi Flick: "El sueño para todo el mundo es la Champions" / EFE

Hansi Flick: "El sueño para todo el mundo es la Champions"

Liga y Champions. El Barça tiene, siendo realistas, muchísimo más cerca el campeonato doméstico. Y Flick respondió a la gran pregunta sobre cuál tiene más valor: "La Liga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la Liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions".